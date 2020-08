Incendi, Attiva Sicilia: "Subito all'Ars la legge di confisca dei beni per i piromani"

Il gruppo parlamentare di Attiva Sicilia rilancia la necessità di iniziative legislative speciali per fronteggiare l'emergenza incendi.

"Gli incendi della giornata di ieri, diffusi in varie parti della Sicilia, confermano che l'idea criminale di bruciare i boschi non conosce confini. E di fronte alla strategia della distruzione bisogna reagire in maniera decisa e in fretta. Ecco perché chiederemo al presidente Miccichè di snellire i tempi e le procedure affinché transiti in aula il nostro disegno di legge sulla confisca dei beni per chi provoca incendi boschivi e l'utilizzo di mezzi di sorveglianza militari per l'individuazione dei colpevoli".

L'iniziativa che porta la firma di Valentina Palmeri è condivisa anche da Angela Foti (vice presidente dell'Ars), Matteo Mangiacavallo, Elena Pagana e Sergio Tancredi. Il contenuto del disegno di legge voto sarà presentato all'Assemblea Siciliana per l'approvazione e la successiva presentazione al Parlamento della Repubblica utilizzando le prerogative concesse dall'articolo 18 dello Statuto Siciliano.

"Dobbiamo con ogni mezzo legislativo bloccare questo scempio del fuoco che divora il nostro patrimonio verde - sottolineano i deputati di Attiva Sicilia -. Il danno, anche quest'anno è incalcolabile, basti pensare ai roghi di Monte Cofano e di Montagna Grande e a quelli recenti di Altofonte e di San Vito Lo Capo, Macari e della Riserva dello Zingaro. Adesso bisogna dire basta, ogni ulteriore ritardo non potrà che essere interpretato come segno di complicità verso quei fuorilegge che attentano al patrimonio verde della Sicilia".

© Riproduzione riservata