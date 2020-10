Coronavirus in Sicilia, Musumeci prepara la nuova ordinanza: meno posti sui mezzi di trasporto

Una nuova ordinanza per frenare il più possibile l'avanzata del Coronavirus in Sicilia: è quella riguardante i trasporti che il presidente della Regione Nello Musumeci si appresta a firmare. Come riportato dal Giornale di Sicilia, a Palazzo d'Orleans si sta pensando di ridurre la capienza su bus di linea ed extraurbani e pure su navi e treni.

La bozza del provvedimento è già pronta ma ci sono ancora da definire gli ultimi dettagli visto anche il confronto sempre aperto con il Governo nazionale. L'intesa però è vicina e a confermarlo è il presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini: «C'è la massima collaborazione fra il Governo e le Regioni sul tema del trasporto pubblico locale nel comune obiettivo di garantire i servizi in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle regole di prevenzione».

L'intenzione di Musumeci è quella di optare per una riduzione dei posti a bordo sui mezzi pubblici: la proposta indica per ora un taglio del 20%, una riduzione che potrebbe però essere accompagnata da un aumento delle corse che possa "spalmare" i passeggeri su più mezzi.

