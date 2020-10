Musumeci: "Lockdown in Sicilia? Non siamo come al Nord ma ci prepariamo al peggio"

"La situazione epidemiologica della Sicilia è diversa da altri territori. Se in Germania il comitato scientifico ha ritenuto di chiudere tutto avrà avuto i suoi buoni motivi, io non escludo che anche la Sicilia possa seguire la stessa sorte della Francia e della Germania, ma in questo momento siamo in una situazione di emergenza ma non come nelle regioni del nord. Forse ci arriveremo, ma noi ci stiamo preparando al peggio. Stiamo guardando al peggio per trovarci preparati".

Così il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, intervenendo a Skytg24 che ha poi snocciolato alcuni dati, annunciando di essere pronto ad istituire "2.500 posti letto per gli ospedalizzati e il 20% per la terapia intensiva e sub-intensiva. Ci siamo attrezzati non solo con i tamponi salivari ma stiamo approntando uno screening nei pronto soccorso, e che ci consentirà subito di individuare i positivi evitando che si determinano dei cluster".

"La gente non dovrebbe andare nei pronto soccorso, deve rivolgersi ai servizi dell’Asp, serve maggiore collaborazione anche del sistema della medicina di base. Nel Mezzogiorno d’Italia c'è l’idea che l’assistenza che offre un ospedale sia migliore di quella che offre qualunque soggetto come il medico di base. Gli accessi impropri affollano i pronto soccorso".

"Se la mia nomina a commissario straordinario fosse arrivata a luglio anzichè l’8 ottobre molti cantieri sarebbero stati già chiusi, in questo momento la situazione è sotto controllo, siamo in una condizione non di grave emergenza, siamo a metà classifica".

