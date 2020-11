Azione, il partito di Calenda si struttura in Sicilia: i nomi dei coordinatori

Nasce il comitato promotore di Azione in Sicilia. Il movimento di ispirazione liberal socialista, fondato nel novembre scorso dall’europarlamentare Carlo Calenda e dal senatore Matteo Richetti, ufficializza la composizione del proprio comitato promotore in Sicilia.

Da Catania a Trapani, da Messina a Palermo, passando per i comuni di provincia, il direttivo è costituito da un nucleo che rappresenta in modo eterogeneo le principali realtà territoriali siciliane.

“Una scelta dettata dall’esigenza di rispondere in modo sempre più completo e strutturato alle richieste di una regione che guarda con attenzione crescente al partito che abbiamo contribuito a fondare.

La nostra è una realtà attraversata oggi più che mai da difficoltà e affanni ai quali i partiti che occupano posti di governo - regionale e nazionale - non sembrano pronti a dare una soluzione. La nostra Sicilia ha diritto di essere riconosciuta e valorizzata con proposte di buonsenso, concrete e attuabili; non certo di restare imbrigliata in giochi di bassa politica. Con questo spirito nasce Azione e con questo spirito intendiamo portare avanti il progetto nella nostra complessa ma meravigliosa terra”, afferma Giangiacomo Palazzolo, sindaco di Cinisi, già membro del comitato nazionale e co-coordinatore regionale insieme a Francesco Italia, sindaco di Siracusa.

“La presenza di una struttura organizzativa servirà a dare ulteriore efficacia al lavoro di coinvolgimento di cittadini e territori svolto fino ad ora. Azione è una casa pronta ad accogliere e coinvolgere donne, uomini, associazioni e movimenti che credono nel valore della politica come servizio e strumento di cambiamento in un momento così delicato della nostra storia”, prosegue Italia.

All’interno del comitato promotore regionale sono presenti professionisti, azionisti della prima ora, consiglieri comunali e amministratori locali: oltre ai coordinatori, sindaci di Siracusa e Cinisi, anche il sindaco di Ferla (Michelangelo Giansiracusa), il vicepresidente del Consiglio Comunale di Catania (Lanfranco Zappalà), e i consiglieri comunali di Palermo (Giulio Cusumano), Termini Imerese (Claudio Merlino) e Valverde (Lucia Tuccitto).

“La Sicilia è da sempre una regione importante per Azione, con tanti iscritti, amministratori locali e gruppi attivi in ogni provincia. La nascita del comitato promotore regionale è una tappa importante per il radicamento del partito nell'isola. Buon lavoro a Giangiacomo Palazzolo e Francesco Italia!”, commenta il Sen. Richetti, co-fondatore e responsabile dell’organizzazione di Azione.

Di seguito nominativi, ruoli e composizione del comitato promotore regionale di Azione. Coordinamento politico regionale: Francesco Italia e Giangiacomo Palazzolo; responsabile organizzativo: Michelangelo Giansiracusa; responsabile tesoreria e attuazione del programma: Lucia Tuccitto; responsabile enti locali: Lanfranco Zappalà; responsabile comunicazione: Eleonora Urzì Mondo.

Tavoli Tematici componenti del Comitato promotore regionale: Conci Carbone (Politiche sociali), Giulio Cusumano (Cultura), Valeria Militello (Università e Ricerca), Claudio Merlino (Giustizia), Giuseppe Caltannissetta (Pubblica Amministrazione), Gabriella Battaglia (Protezione civile), Alessandro Guastalla (Sanità), Massimo Tidona (Politiche attive del lavoro e formazione), Mario Galluppi (Imprese Professionisti e Lavoro Autonomo), Fabrizio Provenzano (Affari UE)

© Riproduzione riservata