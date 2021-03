Ponte sullo Stretto, arriva il "compromesso": chiesto al Governo di esprimersi subito sull'opera

Una soluzione di compromesso. E' quella trovata nella tarda serata di ieri in Commissione Trasporti alla Camera, dove la, apparentemente ampia, maggioranza a sostegno del governo Draghi ha rischiato di non avere i numeri al momento del voto sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, da qui la decisione del rinvio del parere definitivo alla seduta odierna. Si è deciso di inserire nel testo allegato al Pnrr un paragrafo nel quale si chiede alla Commissione ministeriale insediata dall'ex ministra dei Trasporti Paola De Micheli, di esprimersi nell'immediato in merito al collegamento stabile tra Sicilia e Calabria, inserendo come possibili scenari il Ponte o il Tunnel nello Stretto, in modo da consentire al governo di prendere una decisione prima della trasmissione del Pnrr all'Unione europea.

© Riproduzione riservata