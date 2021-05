Ponte sullo Stretto, Cancelleri: "Ecco l'opera che vorrei"

"No, io non tifavo per nessuna soluzione in particolare. Ma rivendico con forza il mio ruolo: il tunnel è stato il grimaldello per riportare il tema dell’attraversamento stabile dello Stretto al centro del dibattito politico nazionale e ci sono riuscito. Quando il dossier arrivò sul tavolo di Conte, che parlò dell’infrastruttura come di "un miracolo d’ingegneria", l'allora ministra De Micheli a quel punto incaricò il gruppo di lavoro per studiare anche soluzioni che andassero oltre quella del Ponte classico. E adesso la palla è tornata al centro, grazie anche a quella suggestione che lanciai io". Lo ha detto il sottosegretario alle Infrastrutture e alla Mobilità sostenibili Giancarlo Cancelleri, in un’intervista al quotidiano 'La Sicilia'.

"Ora tocca a questo governo - ha aggiunto - di cui il Movimento 5 Stelle è parte integrante, prendere una decisione su un’opera che rappresenta la prospettiva non più e non solo di Sicilia e Calabria, ma dell’intero Paese, che potrà diventare più forte e più competitivo grazie a una piattaforma logistica che ci metterà al centro del Mediterraneo. Sto dicendo che, ora che il tema dell’attraversamento dello Stretto è stato riportato al centro della politica nazionale, si deve chiudere l’approccio dello scontro fra tifoserie faziose, pro o contro la vecchia idea di Ponte, e aprire una discussione laica e tecnica, ma anche politica".

"Io, personalmente - ha concluso - sono d’accordo per un’infrastruttura che sia sostenibile, leggera, moderna e di alta tecnologia. Dalla relazione del gruppo di lavoro, oltre ai giudizi sulle singole opzioni, emerge soprattutto che l’opera è utile, anzi necessaria. Oggi pensare di non farla mi sembra un retaggio ideologico inaccettabile...".

© Riproduzione riservata