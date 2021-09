Il Pd siciliano volta pagina e vuole tornare in strada tra la gente

Tornare in strada, tra la gente, per raccontare e far capire cosa sia la sinistra e perché possa garantire per un futuro migliore. Punta a ripartire da qui il Partito democratico in Sicilia e in particolare in provincia di Messina, dove i vertici stanno cercando di strutturarsi sul territorio per riprendere fette di elettorato perse in questi anni.

La conferma arriva dalle parole del segretario provinciale Nino Bartolotta, che ieri sera è intervenuto a Santa Teresa di Riva alla Festa democratica della Valle d’Agrò, organizzata da dieci circoli locali del Pd del comprensorio jonico tra Letojanni e Roccalumera.

