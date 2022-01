Superbonus 110%, D’Uva: "Oltre 1 miliardo di investimenti in Sicilia"

“Secondo quanto rilevato nell’ultimo report Enea, la Sicilia è la prima Regione nel Mezzogiorno per progetti di riqualificazione approvati, con oltre 6 mila richieste accolte, di cui più della metà riguardano abitazioni unifamiliari. Oltre 1 miliardo di euro di investimenti che vanno a supportare l’economia e il tasso di occupazione della nostra Regione, permettendo ai cittadini di riqualificare le loro abitazioni riducendone l’impatto ambientale e rendendole più sicure ed efficienti”. A dichiararlo è il deputato messinese del Movimento 5 Stelle, Francesco D’Uva.

“Dalle rilevazioni di Unioncamere dello scorso novembre - continua D’Uva - si evince che negli ultimi due anni sono quasi 30 mila le imprese edili che hanno visto la luce in Italia. Di queste, il 5,3%, cioè circa 2.600, sono nate in Sicilia. Questi dati sono straordinari e confermano quanto il Superbonus 110% rappresenti una misura cruciale per il nostro territorio e per tutto il Paese, producendo effetti positivi nel medio e lungo periodo. Questi risultati ci rendono orgogliosi, soprattutto alla luce del difficile periodo storico che stiamo vivendo, interessato dalla crisi pandemica che giocoforza ha gravato e sta, tuttora, gravando sull’economia e sul mondo del lavoro”.

E conclude: “Grazie al Superbonus, ideato e voluto dal Movimento 5 Stelle, siamo stati in grado di rilanciare il settore edile, facendo nascere nuove imprese e creando posti di lavoro. Abbiamo offerto un'opportunità di risparmio alle famiglie, nel solco della transizione ecologica e della sostenibilità ambientale. Sulla scia di quanto finora fatto, continuiamo a lavorare per rilanciare l’economia del nostro Paese e supportare i cittadini”.

