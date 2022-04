Elezioni a Palermo: Cascio verso il ritiro, centrodestra con Lagalla

Si va verso il ritiro di Francesco Cascio e l’unità del centrodestra a Palermo sul candidato sindaco Roberto Lagalla.

A breve si riuniranno i partiti che finora si erano ritrovati attorno a Cascio e seguirà l’annuncio dell’intesa. L’Ansa apprende che Lagalla è già stato informato.

Accordo in bilico

Brusca frenata tra i partiti che sostengono Francesco Cascio. L’accordo che sembrava a un passo per virare su Roberto Lagalla, si è bloccato di colpo. «Gli appelli di Cascio e Lagalla non ci lasciano indifferenti. La presenza della nostra coalizione politica è tesa a dare un buongoverno alla città di Palermo e ai suoi cittadini. Non nascondiamo le difficoltà che emergono dalle contrapposizioni in atto che possono essere ripensate solo attraverso un percorso lineare e chiaro. Ci incontreremo nelle prossime ore per fare una proposta che possa tenere conto delle ragioni che uniscono anziché quelle che dividono».

