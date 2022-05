Sicilia, l'appello a Musumeci: "Calmierare i prezzi per i trasporti nelle isole minori"

Un appello ai vertici del Governo regionale siciliano da parte del segretario regionale di Sicilia Futura, Beppe Picciolo. “Non si perda tempo e si dia subito un segnale strategico al comparto turistico dell’Isola. Dopo il dramma della pandemia da Covid 19 gli operatori del settore si stanno lentamente risollevando ma i prezzi dei biglietti di navi ed aliscafi per le Isole minori siciliane sono arrivate alle stelle. Questo – sottolinea Picciolo – è un elemento che rischia di compromettere seriamente la ripartenza dell’economia siciliana ed in tal senso Sicilia Futura rivolge al presidente Musumeci, al suo vice Armao ed all’assessore Falcone un appello per ridurre i costi di “mobilità”, divenuti veramente insostenibili. Si faccia ricorso – suggerisce il segretario regionale di Sicilia Futura - alle risorse speciali del “Covid19” ancora disponibili ed utilizzabili per dare indirettamente ristoro ai soggetti come gli operatori turistici, fortemente penalizzati in questi anni e la cui legittima richiesta è quella di poter tornare a competere nel libero mercato del turismo internazionale. Non è accettabile che a pagare ulteriori dazi, legati a scelte sbagliate del passato in materia di approvvigionamento energetico, siano coloro che stanno sostenendo la ripresa economica della Sicilia".

