Mastroeni in corsa per le Regionali in Sicilia: «Mi candido col Pd»

Ieri il direttivo provinciale della Cgil, perché al primo posto vengono le vertenze, viene il lavoro e vengono le sfide di un'epoca tra le più difficili di sempre, stretta nella morsa tra una pandemia che non molla e una guerra che non vede sbocchi. Oggi il direttivo del Partito democratico. Il filo rosso (e il colore è più che azzeccato) che lega questi due momenti porta il nome di Giovanni Mastroeni. Ieri il segretario generale della Cgil di Messina ha presieduto i lavori del direttivo sindacale, nella sede di via Peculio Frumentario. Sul tavolo i temi dell'emergenza sociale, della necessità di aumentare salari e pensioni, della lotta alla precarietà e della imperdibile sfida del Pnrr. Oggi, invece, il suo sarà uno dei nomi “forti” per le prossime elezioni regionali.

Le indiscrezioni circolavano da un pezzo, ora Mastroeni ammette: «Sì, mi candido». Il segretario della Cgil ha detto sì, dopo settimane di “pressing” da parte di dirigenti e militanti dell'area della Sinistra del Pd, che nella città capoluogo e nei comuni più importanti della provincia di Messina hanno richiesto il suo impegno. Una candidatura, spiega Mastroeni, «per meglio rappresentare il mondo del lavoro, che resta centrale e fondamentale nell’elettorato del Pd e che deve ritornare ad essere rappresentato alla prossima Assemblea regionale siciliana». Mastroeni si dimetterà da segretario provinciale della Cgil, come prevede lo statuto del sindacato, all'atto della presentazione ufficiale, a fine settembre, della lista del Pd dove lo stesso sarà candidato, insieme, tra gli altri, a Franco De Domenico, fresco di terzo posto nella corsa a sindaco di Messina.

Non è una prima volta, per Mastroeni...

