Elezioni in Sicilia, Fratelli d'Italia dribbla Micciché? Candidato il “nemico” Schifani

Il nemico numero uno di Gianfranco Micciché in Forza Italia, il senatore Renato Schifani, rimbalza come candidato alla guida della Regione. Solo che sulla proposta c'è il timbro di Fratelli d'Italia. È il plenipotenziario Ignazio La Russa a lanciare l'ipotesi che metterebbe all'angolo Miccichè, per il quale sarebbe meglio ripescare Nello Musumeci piuttosto che ritrovarsi con il capo della corrente di Forza Italia che vorrebbe mandarlo in pensione. Verosimilmente è una mossa tattica per stanare il partito di Silvio Berlusconi. Schifani, infatti, certificherebbe la sconfitta di Miccichè.

© Riproduzione riservata