Pd nel caos in Sicilia. Angelo Villari, ex segretario dem a Catania, si candida con Cateno De Luca

Angelo Villari, segretario del Pd di Catania, si è dimesso dal suo ruolo e da tutti gli incarichi di partito, rinunciando anche alla tessera, e si candida alle regionali con 'Sicilia Vera' la lista di Cateno De Luca. La notizia è confermata all'ANSA dallo stesso Villari che accusa il Pd e il suo segretario regionale, Anthony Barbagallo, di "avere fatto di tutto per colpire la mia immagine".

Per Villari il Pd in Sicilia "è un partito allo sbando senza nocchiere". L'ex segretario della Cgil di Catania annuncia il suo passaggio con 'Sicilia Vera' di Cateno De Luca e che si candiderà alle regionali. Domani mattina alle 9.30 l’ex sindaco di Messina e Villari terranno una conferenza stampa a Catania. Villari, indagato per il dissesto finanziario del comune etneo, era stato al centro delle polemiche interne al Pd, nei giorni scorsi, sulla “questione morale” riguardo le candidature alle prossime regionali, insieme a Giuseppe Lupo e a Luigi Bosco.

© Riproduzione riservata