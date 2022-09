De Luca: "La Chinnici si è già ritirata, la vera alternativa siamo noi e molti grillini lo sanno"

Comizi conclusivi per il leader di “Sud chiama Nord” Cateno De Luca ieri a Catania a piazza Manganelli. Dal palco ha voluto ringraziare i candidati e i tanti simpatizzanti. Dal palco di piazza Manganelli De Luca ha ringraziato tutte le candidate e i candidati per il lavoro svolto. «Siete stati e siete la nostra voce sul territorio, le nostre sentinelle. Il vostro lavoro è stato prezioso. Il mio appello oggi è rivolto al popolo di centrodestra che non sta condividendo la linea scelta con l'imposizione della candidatura di Renato Schifani. E' rivolto a tutti coloro che hanno capito che votare per Caterina Chinnici è inutile perché si è già ritirata. Non sta nemmeno facendo campagna elettorale. Il popolo dei grillini ha capito che noi siamo la vera alternativa. Oggi siamo noi la forza politica che può interpretare la necessità di cambiamento di cui si facevano portavoce. Il 25 settembre si cambia. In merito a Renato Schifani che continua a parlare di me ma fugge il confronto gli offro l'ultima opportunità. Schifani ti invito domani sera al mio comizio mettendoti a disposizione la nostra meravigliosa gente».

Stasera De Luca terrà un comizio a Messina a Piazza Duomo alle 22 e domani, venerdì 23, è invece appuntamento a Palermo in piazza Politeama sempre alle 22.

