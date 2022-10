Costituito al senato il gruppo "Per le autonomie Svp-Patt, Campobase e Sud chiama Nord"

Si è costituito in Senato il gruppo per le autonomie a cui hanno aderito Svp-Patt, Campobase e Sud chiama Nord. È stata eletta presidente Julia Unterberger, la vicepresidenza invece è stata affidata alla senatrice di Sud chiama Nord Dafne Musolino.

«Esprimiamo grande soddisfazione, afferma Dafne Musolino, per la costituzione del gruppo che dimostra da subito l’operatività del movimento che in tal modo potrà ancor di più partecipare attivamente ai lavori d’aula rivendicando la difesa dell’autonomia siciliana nelle politiche nazionali. Con la costituzione del gruppo denominato “Per le Autonomie Svp-Patt, Campobase, Sud chiama Nord” confermiamo che il voto espresso dai siciliani con la mia elezione è stato un voto non soltanto utile, ma ci che consentirà di avere voce in capitolo nei lavori delle commissioni dove si presentano i disegni di legge e si svolge tutta quell’attività che poi, in aula, ci vedrà attivamente impegnati per dare le risposte

