Corsa alla gestione della sanità in Sicilia. Salgono le quotazioni di Giovanna Volo

Il traguardo appare vicino, ma quando si tratta di assessorati regionali da assegnare l’equilibrio è sottile. Dopo le tensioni tra Miccichè e Schifani sembra che nella maggioranza ci siano le premesse per convergere sul nuovo presidente. A prendere le redini dell’Ars, infatti, dovrebbe essere Gaetano Galvagno (Fratelli d’Italia), uomo di fiducia di Ignazio La Russa. Il governatore sta ancora limando la squadra di governo. I nervi scoperti sono rappresentati dagli assessori che contano, Sanità ed Economia in testa. E Gianfranco Miccichè si sta giocando le ultime carte per tentare di mantenere un ruolo politico in Sicilia. Il presidente della Regione non intende seguire la scia del suo predecessore, sempre sulla graticola di una maggioranza infida, pronta a tendere trappole. Il nuovo governo non può salpare con una “falla” nella stiva. Ma senza una tregua con Miccichè che rivendica l’assessorato alla Sanità, il percorso sarà subito in salita. Nelle ultime ore salgono le quotazioni di Giovanna Volo, ex direttore sanitario del Policlinico di Palermo e del Policlinico di Messina. Un’esperta del settore che potrebbe collimare con le esigenze delineate dal governatore Schifani. Sul fronte messinese sgomita Elvira Amata ma Fratelli d’Italia deve dare adeguata visibilità a Giusy Savarino.

