Chi è Gaetano Galvagno: vicino a La Russa, è il più giovane presidente dell'Ars

Eletto il nuovo presidente dell'assemblea regionale siciliana. È Gaetano Galvagno, giovane deputato di Fratelli d'Italia, originario di Paternò, pupillo del presidente del senato, Ignazio La Russa. Ha incassato 43 voti alla seconda votazione, segno che la falla all'interno della maggioranza non è destinata a insidiare il percorso del governatore Schifani.

Sul centrodestra si staglia l'ombra di Gianfranco Micciché, leader al crepuscolo di Forza Italia in Sicilia ma non rassegnato a esercitare il ruolo di guastatore ("non faccio più parte di questa maggioranza"). I 43 voti per Galvagno sono una premessa incoraggiante, anche se è trasparente il soccorso trasversale di una frangia dell'opposizione. Così la maggioranza avrà il supporto di un pugno di riservisti che colmeranno il vuoto di Miccichè, isolato e sconfitto.

Il nuovo presidente dell'Ars è esponente di FdI, è nato a Paternò (Ct) il 15/02/1985. E' nipote di Mimmo Galvagno, ex consigliere provinciale e volto noto della politica catanese, in appena 5 anni è diventato uno degli astri emergenti della politica siciliana. E' stato eletto consigliere regionale nel 2017. A 37 anni è il più giovane presidente dell’Ars. Conterraneo, ma anche fedelissimo del presidente del Senato, Ignazio La Russa. Con quasi 14 mila preferenze, il 25 settembre, alle scorse elezioni regionali, è stato il più votato tra gli eletti di Fratelli d’Italia in Sicilia. Per lui si tratta di un ritorno a Sala d’Ercole di cui è stato deputato segretario: già deputato di FdI nella XVII legislatura, ha fatto parte della commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia, commissione Verifica dei poteri, e vice presidente della commissione Bilancio.

