Decreto Ponte: Ella Bucalo (FdI): "Garantirà il taglio di 100mila tonnellate di anidride carbonica"

"Il Ponte sullo Stretto di Messina è il simbolo dell'attenzione del governo Meloni verso il Sud d'Italia. Oggi è una giornata storica e c'è grande soddisfazione per il lavoro svolto in questi mesi. In tempi rapidi si è reso concreto un progetto già approvato nel 2011, con l'obiettivo di portare grande beneficio all'Italia e all'Europa con il rispetto di norme comunitarie. Il Ponte garantirà il taglio di 100mila tonnellate di anidride carbonica, un progetto approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che non potrà che rappresentare un grande vanto e prestigio all'Italia e che darà alla Calabria e alla Sicilia sviluppo economico, sociale e culturale come mai è successo dall'unità nazionale ad oggi. Inoltre questa opera darà un ruolo strategico all'Europa nel mediterraneo, e per questi motivi il voto di Fratelli d'Italia a questo decreto non può che essere favorevole". Lo dichiara in aula la senatrice di Fratelli d'Italia Ella Bucalo.

