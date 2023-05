Sicilia, urne aperte in 128 comuni. Nel Messinese le sfide principali a Taormina e Sant'Agata Militello

E venne il giorno. Inizia oggi, con urne aperte dalle 7 alle 23, e continua domani dalle 7 alle 15 la tornata elettorale per l’elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali in 128 municipi dell’Isola: un bivio (di svolta o riconferma) per le amministrazioni locali, ma anche, a distanza di sette mesi dalle consultazioni regionali, una prova di tenuta per il governo Schifani e l’alleanza fra Pd e Cinquestelle, con 1.387.169 siciliani chiamati ad esprimere una preferenza (quasi un terzo dell’elettorato attivo) di cui 301.104 a votare pure per i sei consigli circoscrizionali di Catania e i rispettivi presidenti. Il tutto, con due sistemi elettorali diversi, perché nei 113 centri coinvolti con popolazione fino a 15mila abitanti si voterà con il sistema maggioritario e diventerà primo cittadino il candidato sindaco che ottiene il maggior numero di voti, mentre nelle rimanenti 15 città il meccanismo sarà quello proporzionale e vincerà chi avrà incassato almeno il 40% dei consensi al primo turno, con eventuale ballottaggio da svolgersi l’11 e il 12 giugno.

Ecco come si vota

La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla fascia tricolore, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. L’elettore - sia per il Consiglio comunale che per quello circoscrizionale - può esprimere una o due preferenze nella stessa lista, ma di genere diverso: una femminile e una maschile, pena l’annullamento della seconda scelta, mentre se vengono espresse più di due nomi, i voti ai candidati vengono ritenuti nulli e si convalida la preferenza per la sola lista. Il voto espresso per una lista si estende al candidato sindaco a essa collegato e non viceversa: il cosiddetto «effetto trascinamento». Prevista anche la possibilità del voto disgiunto, che rende libero il cittadino di votare separatamente per un candidato sindaco e per una lista a questo non collegata. I consiglieri comunali da eleggere sono 1.646, le sezioni elettorali 1.579.

Attenzione ai documenti

Per votare è necessario andare al proprio seggio con la tessera elettorale e un documento d’identità. Il seggio in cui bisogna recarsi è indicato sulla tessera elettorale, dove si trovano il numero e la sede della sezione a cui si è assegnati, il collegio e la circoscrizione di appartenenza. I documenti accettati sono, oltre alla carta d’identità, tutti quelli leggibili e con fotografia rilasciati dalla Pubblica amministrazione come patente, libretto di pensione, passaporto, tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale e tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in Congedo d’Italia, se convalidata da un comando militare. I documenti sono validi per votare anche se scaduti purché permettano l’identificazione dell’elettore. Chi non è in possesso della tessera elettorale o ha cambiato indirizzo e non ha ricevuto il tagliando adesivo da applicare sopra con il nuovo civico e il nuovo numero di sezione, potrà ritirare il tagliando o la tessera direttamente presso l’Ufficio elettorale del proprio comune.

Le prime rilevazioni

Sul sito istituzionale della Regione (www.elezioni.regione.sicilia.it) saranno pubblicate tre rilevazioni sull’affluenza degli elettori alle urne: oggi alle 12.30, 19.30 e 23.30 e lunedì alle 15.30, tutte con il raffronto dei dati rispetto alle ultime elezioni amministrative dei centri interessati. Lo spoglio inizierà domani pomeriggio, subito dopo la chiusura delle operazioni di voto. I dati provvisori, man mano che verranno trasmessi dalle prefetture territorialmente competenti al dipartimento regionale delle Autonomie locali, saranno immessi sul sistema Idec - realizzato con la collaborazione dell’assessorato dell’Economia e della società Sicilia digitale – quindi elaborati dal programma e pubblicati in tempo reale sul portale della Regione Siciliana (elezioni.regione.sicilia.it).

Ipotesi secondo turno

Come detto, per i comuni che vanno al voto con il proporzionale, l’eventuale ballottaggio è previsto per l’11 giugno, dalle 7 alle 23, e per il giorno successivo, dalle 7 alle 15, ma l’ipotesi secondo turno è prevista anche – caso più unico che raro – per i paesi con meno di 15mila abitanti dove vige il maggioritario: in caso di assoluto equilibrio, si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva a quella del primo turno di votazione. Ad ulteriore parità di cifra elettorale, sarà proclamato primo cittadino il più anziano fra i due sfidanti.

Oggi anche 41 Comuni al ballottaggio

I seggi sono aperti dalle 7 per i ballottaggi in 41 Comuni, oltre che per il primo turno delle amministrative in Sicilia e Sardegna (in 39 centri). Le urne rimarranno aperte fino alle 23 e riapriranno lunedì, dalle 7 alle 15. Gli elettori coinvolti complessivamente nei ballottaggi sono 1.340.688. Si voterà uno dei due candidati in 7 capoluoghi: Vicenza, Massa, Pisa, Siena, Terni, Ancona, Brindisi.

