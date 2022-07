Il messinese Arco nuovo presidente di medicina d'emergenza pediatrica Sicilia

Rinnovati i vertici regionali della Società italiana di medicina d'emergenza urgenza pediatrica (Simeup). Eletto presidente presidente il messinese Alessandro Arco, 56 anni, responsabile dell'unità di neonatologia del policlinico univesitario di Messina e anche delegato nazionale per i rapporti istituzionali e intersocietari. "Come direttivo regionale siamo attesi da grandi sfide nei prossimi 5 anni - dice Arco - a partire dal contributo alla nascente rete regionale di emergenza urgenza pediatrica volta a garantire a tutti i bambini siciliani pari dignità e pari possibilità di assistenza sanitaria, indipendente dal luogo in cui vivano. La nostra attività - prosegue - troverà una favorevole sponda anche nel direttivo nazionale dove due pediatri siciliani, Francesco De Luca di Messina e Francesca D'Aiuto di Palermo, potranno rappresentare un valido punto d'unione con la pediatria d'emergenza nazionale condividendo progetti di più ampio respiro", conclude. Sono stati eletti nel consiglio direttivo siciliano: Calogero Cilona, Maria Elena Cocuzza, Vincenza Di Guardo, Giuseppe Gramaglia, Giuseppe Velardi, Valeria Venti, Marco Saporito e Agrippino Speranza.

