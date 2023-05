Taormina, Picciolo: «Cardiochirurgia pediatrica non può essere cancellata con un colpo di penna»

Il reparto di cardiochirurgia di Taormina non verrà smantellato. Questa è la convinzione dell'onorevole Beppe Picciolo: «Siamo stati fino ad oggi in silenzio sulla paventata chiusura del reparto di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, nella convinzione che, alla fine, le ragioni del “buon senso” avrebbero prevalso». L'ex deputato regionale ricorda l'episodio di qualche anno fa sempre su questo tema: «Tempo addietro la sopravvivenza del Polo di Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina si concretizzò grazie ad una meritoria azione diplomatica posta in essere, in maniera trasversale, da diversi esponenti politici e tecnici e poi portata avanti con coraggio dall’allora Ministro Beatrice Lorenzin e dal sottosegretario Faraone con la collaborazione del Gruppo del Bambino Gesù di Roma».

Le conclusioni dell'onorevole sono tutte sulla stretta attualità: «Sono convinto che l’interlocuzione romana del presidente Schifani saprà restituire alla Sicilia Orientale ed alla Calabria il fondamentale servizio di cardiochirurgia pediatrica, che tante vite ha salvato in questi anni e che non potrebbe certo essere cancellate con un colpo di penna, danneggiando quella che si appresta a diventare, in seguito alla ripartenza del Ponte sullo Stretto, la nuova “area dello Stretto”».

