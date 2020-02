Gerardina Trovato in tv racconta un nuovo dramma: "Vivo in Sicilia ma sono stata sfrattata"

Dopo l'intervista a Live - Non è la d'Urso, Gerardina Trovato è tornata a parlare in tv, stavolta ospite di Domenica Live. La cantante in gravi condizioni economiche ha raccontato di aver ricevuto lo sfratto.

A Live - Non è la D’Urso, la Trovato aveva raccontato la sua storia fatta di indigenza e di "maltrattamenti da parte della madre".

“Quando mia madre mi ha buttato fuori di casa e mi ha detto ammazzati - ha raccontato - ho chiamato alle 3 di notte Caterina Caselli, che era in America, e lei mi ha aiutato.”

Dopo un passato fatto di successi e di musica, Gerardina Trovato oggi vive con 80 euro al mese dati dalla Caritas. Viene anche aiutata dagli abitanti del paese dove vive oggi, ossia Portopalo di Capopassero.

Tuttavia, stando alle ultime notizie, la Trovato deve ora lasciare la sua casa siciliana. In passato, "Mia madre ha provato a farmi interdire, dicendo che ho sperperato tutto in droga, feste e incapacità di gestire il patrimonio".

