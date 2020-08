Scatto alla Scala dei Turchi, la Hunziker e figlia replicano: "Fuori dalla zona protetta"

Michelle Hunziker sbarca in Sicilia per una vacanza insieme al marito, e le figlie fra cui anche la primogenita Aurora Ramazzotti accompagnata dal fidanzato.

La Hunziker e Aurora hanno iniziato il tour dell'Isola attirando su di sè già qualche polemica, per via di uno scatto realizzato alla Scala dei Turchi - a Realmonte - e poi condiviso su Instagram. Nella foto, madre e figlia appaiono in costume sopra la scogliera di marna bianca, scatenando polemiche ma anche una verifica da parte della Capitaneria.

In molti hanno puntato il dito contro la showgirl e la figlia, accusandole di aver violato una zona protetta. Pronta la replica di Aurora Ramazzotti che ha chiarito: "Eravamo fuori dalla zona protetta, non abbiamo commesso alcun reato".

Di fatto, la scogliera, dalla fine di febbraio scorso, è sotto sequestro su disposizione della procura di Agrigento, per motivi di sicurezza e per il generale rischio di crolli. Ad accusare la Hunziker e la figlia c'è anche il presidente dell’associazione Mareamico, Claudio Lombardo: "Tutta l'area è sotto sequestro, anche se la Hunziker scrive che non era in una zona vietata".

La Capitaneria di porto, dunque, ha avviato alcuni accertamenti per verificare se lo scatto sia stato effettuato all’interno della zona posta sotto sequestro.

La scogliera di marna, infatti, è interdetta al pubblico nell’ambito di un’inchiesta che ipotizza un abuso da parte di un privato che ne avrebbe provocato la rovina e la situazione di rischio ritenendosi il proprietario.

La Capitaneria vuole adesso verificare il punto esatto in cui è stata scattata la foto. Nelle scorse settimane diversi turisti e residenti nell’Agrigentino sono stati denunciati per avere violato i vigili della Scala dei Turchi.

