Lo "show" di Sarina da Francavilla di Sicilia conquista "C'è posta per te" - VIDEO

Una simpatica signora di Francavilla di Sicilia (Messina) ha conquistato il pubblico della trasmissione “C’è Posta per te”, condotta da Maria De Filippi. Il video che la vede protagonista della trasmissione di Canale 5, rilanciato anche da decine di "youtuber" e utenti di Instagram, ha sbancato i social scalando la classifica dei "trends" di Google.

E su Facebook è arrivato anche il commento del sindaco di Francavilla, Vincenzo Pulizzi, che ha espresso gratitudine all'anziana compaesana: "Grazie signora Sarina, per averci donato questo momento di spensieratezza, per averci fatto divertire con la tua spontaneità e per aver nominato più volte Francavilla. Grazie dal Sindaco, dal Vicesindaco, da tutta l'amministrazione, ma sopratutto Grazie da tutta Francavilla!!! Passato questo momento vi aspettiamo tutti a Francavilla di Sicilia!!".

Anche ieri "C'è posta per te" si è confermato leader del sabato sera tv. Il programma di Maria De Filippi su Canale 5 è stato seguito da 6 milioni 424mila spettatori (con punte di 7 milioni e 6) e il 29.98% di share. A distanza Rai1 con Affari tuoi (viva gli sposi!) con il 16,5% e 4 milioni 438 mila spettatori.

