Miriam Leone è convolata a nozze. Ecco chi è il marito Paolo Carullo

Il grande giorno di Miriam Leone e Paolo Carullo è arrivato. La coppia si è sposata oggi pomeriggio con la cerimonia avvenuta nel Santuario di Santa Maria la Nova, a Scicli.

Ma se la popolarità dell'attrice ed ex Miss Italia è alle stelle, d'altra parte poco o nulla si sa del neo marito. E' siciliano come Miriam (lui è originario di Caltagirone, lei di Acireale), Paolo si è trasferito a Milano per studiare all’Università Cattaneo dove nel 2006 si è laureato in Economia e finanza.

Imprenditore e musicista

Carullo è un imprenditore, ma anche un musicista: è parte integrante, infatti, della band milanese Apple Jack (fondata a Milano nei primi anni 2000) della quale è anche manager finanziario.

Relazione con Miriam Leone iniziata due anni fa?

La storia d'amore con Miriam Leone avrebbe (condizionale è d'obbligo) avuto inizio un paio d'anni fa, ma, per via dell'assoluta riservatezza della coppia, non è possibile indicare una data precisa. Lo scorso anno era apparsa la notizia che Miriam e Paolo convolassero a nozze. Notizia smentita dalla stessa Miriam: "Leggo di news che dicono che starei per sposarmi. Ma io non vedo ancora l’anello! Ho ricevuto una valanga di telefonate di gente offesa perché non era stata né invitata né informata. In particolare ci sono rimaste male le zie in Sicilia: mi tengono pronto il corredo da anni. Spiace deludere, niente nozze. Però confermo che la persona c’è", così l'attrice in un’intervista.

