Stromboli, un'app per seguire in diretta l'attività del cratere

Con una app si potrà seguire l'attività del cratere di Stromboli, tra i più esplosivi d’Europa. Il Laboratorio di Geofisica Sperimentale Lgs - Dipartimento di Scienze della terra dell’Università di Firenze ha rilasciato l’applicazione mobile gratuita «View Stromboli». "Volcano Interactive Early Warning - spiegano i ricercatori universitari - è la prima App, per cellulari ios e Android, che permette di seguire in tempo reale il lavoro di monitoraggio di un vulcano attivo e di mantenersi aggiornati sul suo stato di attività fornendo anche le indicazioni sulle misure da intraprendere in caso di eruzione esplosiva violenta (Parossisma) e/o Tsunami per chi si trova sull'isola, anche attraverso una mappa interattiva che permette di raggiungere le aree di attesa individuate dal piano di Protezione Civile Comunale».

Consente l’accesso in tempo-reale ai dati utilizzati nella definizione dello stato di attività del vulcano Stromboli, in particolare: ai dati geofisici (segnali sismici ed infrasonici, moto ondoso rilevato dalle Mede elastiche), ai dati geochimici (flussi dei gas SO2 e CO2 in atmosfera ), ai dati satellitari termici, alle elaborazioni del monitoraggio (tremore sismico, localizzazione e l’intensità delle esplosioni, numero di frane registrate nella Sciara del Fuoco, elaborazioni dei dati satellitari Modis) e alle telecamere visibili e termiche. È inoltre possibile: accedere ai bollettini giornalieri che definiscono l’attività vulcanica attraverso i 4 livelli (basso, medio, alto e molto alto) dell’indice di attività Vulcanica, visualizzare i parametri utilizzati dai sistemi di allertamento rapido (Early Warning) e imparare a riconoscere il suono (monotonale o bitonale) delle sirene di allerta e ricevere automaticamente le notifiche per le allerte in caso di Parossisma e Tsunami diramate sull'isola dal sistema acustico delle sirene.

