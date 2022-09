Il coraggioso viaggio di Davide verso la guarigione: da Belpasso al Bambino Gesù

Le storie di due bambini, forti nell’affrontare la malattia, dei parenti capaci di star loro accanto e dei medici impegnati a curare e salvare vite. Lunedì 26 settembre alle ore 23.15 su Rai 3 va in onda la quarta puntata della nuova stagione di Dottori in corsia - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, docuserie di Simona Ercolani e Coralla Ciccolini con la partecipazione straordinaria di Federica Sciarelli, che, attraverso incontri e interviste ai giovani pazienti, familiari e medici, ripercorre il viaggio verso la guarigione per documentare il miracolo quotidiano della medicina all’interno dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, struttura d’eccellenza a livello europeo.

In questa puntata si racconta la storia di Davide, 6 anni, originario di Belpasso in provincia di Catania, che soffre dalla nascita di una rara malformazione, la displasia frontonasale, ossia una eccessiva distanza scheletrica tra le due orbite. Nell’ultimo periodo, non voleva più neanche andare a scuola perché si vergognava troppo. Per correggere la sua malformazione è necessaria un’operazione molto complessa e rischiosa. C'è poi Ginevra, 9 anni, che viene dalla provincia di Roma ed è una bambina vivace e sorridente. A 5 anni una malattia autoimmune fulminante (Hlh) sta per portarla via quando i genitori raggiungono disperati l’Ospedale Bambino Gesù. Per otto lunghi giorni Ginevra è ricoverata nell’Area Rossa dell’Ospedale. Poi, una mattina, si sveglia cantando.

