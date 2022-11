Nuovo logo dell'Ufficio Scolastico Sicilia: un concorso di idee per le Secondarie di I e II grado

C’è tempo fino al 30 novembre prossimo per partecipare al concorso d’idee indetto dall’Ufficio scolastico regionale per la realizzazione del nuovo logo istituzionale. Il bando, lanciato dal direttore generale Giuseppe Pierro e rivolto alle istituzioni scolastiche di I e II grado della Sicilia, è finalizzato a stimolare la creatività di studentesse e studenti - che potranno presentare l’elaborato singolarmente, per classe o gruppi di classi - offrendo un’occasione di approfondimento e sviluppo di attività di ricerca e studio laboratoriali e interdisciplinari. Il logo - che dovrà contenere la dicitura “USR Sicilia” oppure “Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia”, dev’essere inedito (cioè mai pubblicato in nessuna forma né a mezzo stampa, né editoriale, multimediale o web), originale, esteticamente efficace, facilmente distinguibile, semplice e non arricchito da troppi dettagli che ne potrebbero pregiudicare la risoluzione grafica e l’identificazione. Indispensabile inoltre che l’elaborato sia adatto alla riproduzione con qualsiasi tecnica tipografica, tenendo conto che verrà utilizzato per le più svariate applicazioni (sito internet, social media, carta intestata, manifesti, locandine, pubblicazioni editoriali, audiovisive e multimediali, gadget), mantenga la sua efficacia espressiva e comunicativa in qualsiasi dimensione, dal molto grande al molto piccolo e sia versatile e leggibile in più forme sui principali supporti di comunicazione e nei diversi prodotti di merchandising, tenendo conto dei diversi materiali e tecniche di stampa e riproduzione.

Le domande per la partecipazione - redatte utilizzando il modello allegato al bando presente sul sito dell’USR - dovranno essere trasmesse, opportunamente compilate e firmate digitalmente dal dirigente della scuola che presenta la proposta del nuovo logo entro il 30 novembre, esclusivamente via mail all’indirizzo drsi.staff@istruzione.it. Ciascuna scuola potrà presentare al massimo 3 proposte progettuali.

I progetti verranno valutati da un’apposita commissione - nominata dal direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale Sicilia Giuseppe Pierro - secondo i seguenti criteri: originalità ed efficacia estetica della proposta grafica, in considerazione alla sua capacità distintiva e di riproducibilità in diverse dimensioni; efficacia ed immediatezza comunicativa della proposta grafica; idoneità della proposta grafica alla riproduzione su materiale promozionale, carta intestata, media digitali; elementi di innovazione e originalità nella grafica, valore estetico ed artistico del logo.

L’esito del concorso verrà comunicato alla scuola vincitrice e sarà pubblicato sul sito internet dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (www.usr.sicilia.it). A tutti i partecipanti al concorso sarà rilasciata un’attestazione dello svolgimento del percorso di approfondimento e studio per la realizzazione della proposta progettuale, con indicazione delle competenze acquisite.

