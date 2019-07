Ferrero sbarca a Palermo: "Se vincerò il bando non deluderò i tifosi"

ll presidente della Sampdoria Massimo Ferrero è arrivato a Palermo. Il produttore cinematografico, interessato al bando per rilevare il titolo sportivo della società rosanero, è atterrato all’aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo su un volo Alitalia alle 13,15.

In una nota diramata dalla Gps Comunicazione, si riferisce che Ferrero si è intrattenuto con alcuni passeggeri in volo parlando del Palermo e dichiarando che sta arrivando in città «per i rosanero». Ferrero si è soffermato sulle ragioni di una passione per il Palermo che sarebbe scaturita dai colori sociali.

«Non ho mai detto quello che erroneamente è stato riportato. Ad alcuni viaggiatori del Roma-Palermo ho solo detto che la Samp ha i colori più belli del mondo e il Palermo ha i colori delle femmine e delle rose». Così il presidente della Sampdoria dopo che su alcuni siti web erano state riportate alcune sue presunte dichiarazioni ("Il Palermo ha i

colori più belli del mondo") che avevano fatto arrabbiare i tifosi della Sampdoria.

La sua presenza in Sicilia ha fatto pensare immediatamente ad una discesa in campo per l’acquisto del Palermo in caso di ripartenza dalla serie D, ma Ferrero ha fatto sapere di essere nella città siciliana con Pamela Conti, ex calciatrice originaria di Palermo, per un progetto sul calcio femminile.

Quanto alla squadra maschile, Ferrero ha annunciato: «Se vincerò il bando non deluderò i tifosi. È più difficile fare le serie minori piuttosto che fare la A e la B. In serie D ci vuole una squadra che deve essere 'una sporca dozzina' e in serie C ci vogliono 'i cannoni di Navarone'. Dipenderà poi tutto dai palermitani».

