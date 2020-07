Il Giro d'Italia 2020 parte da Palermo: il 3 ottobre cronometro individuale in città

Il Giro d'Italia 2020 partirà da Palermo il prossimo 3 ottobre. L'ufficialità arriva da parte di Leoluca Orlando, sindaco del capoluogo siciliano. Si tratta della prima tappa, una cronometro individuale lungo un percorso cittadino, per la cui definizione un gruppo di tecnici sarà in città nelle prossime settimane.

«Siamo grati agli organizzatori, a RCS e al direttore Mauro Vegni per la scelta di Palermo come città di partenza del Giro d’Italia 2020 di ciclismo - dice Orlando -È un riconoscimento e allo stesso tempo un’opportunità per la nostra città, un modo per contribuire, ancora una volta attraverso lo sport d’eccellenza, a questa lunga fase di ripartenza del nostro paese«.

«La tappa inaugurale è sempre un momento importante e significativo e siamo certi che Palermo e i palermitani accoglieranno gli atleti, le squadre e i tanti che seguiranno il Giro con il calore e la passione che questa manifestazione merita», conclude il sindaco palermitano.

