La nazionale siciliana parteciperà al "Mediterranean Cup 2021", manifestazione CONIFA

Sicilia Football Association parteciperà al "Mediterranean Cup 2021 - The Futsal Premiere", torneo di calcio a cinque che si svolgerà a Sanremo (Im) sabato 11 settembre.

Alla manifestazione — organizzata dalla sezione No Limits di CONIFA (Confederation of Independent Football Associations), in collaborazione con CALCI: Comunità Resilienti — parteciperanno sei squadre (quattro interne a CONIFA e due esterne su invito).

L'evento sarà accompagnato da una mostra socio-culturale che CALCI: Comunità Resilienti terrà sul territorio sanremese dal 9 al 12 settembre, nella quale verranno esposte le maglie di diverse squadre sportive sparse per il mondo (comprese quelle dei partecipanti alla manifestazione) e raccontate le loro storie.

Le squadre sono state suddivise in due gruppi da 3.

Girone A: Sicilia FA, Contea di Nizza e Principato di Seborga.

Girone B: FA Sardegna, FA Isola d’Elba e Tera Brigasca Labaj.

Le prime classificate dei due raggruppamenti giocheranno la finale per aggiudicarsi il trofeo.

Il torneo sarà trasmesso in diretta streaming, grazie al supporto dell’azienda We Sport che sarà media partner ufficiale della manifestazione, e le gare saranno visibili sulle piattaforme social delle squadre presenti alla «Mediterranean Futsal Cup 2021».

Per la Nazionale Siciliana di calcio si tratta della prima partecipazione ad un evento internazionale, pochi mesi dopo la sua fondazione.

Nei prossimi giorni, dunque, sarà reso noto l’elenco di calcettisti che faranno parte della rappresentativa siciliana in terra ligure.

Per l’occasione, la Nazionale Siciliana sfoggerà le divise che saranno realizzate da Eye Sport, azienda con cui, nelle scorse settimane, la Sicilia FA ha siglato una partnership tecnica che si protrarrà sino al 2024.

«Siamo veramente felici di poter partecipare a questo importante evento – ha detto il presidente di Sicilia FA, Salvatore Mangano – che, per noi, rappresenta l’esordio assoluto. Mi preme ringraziare il presidente di Conifa, Per-Anders Blind, e il Global Director di No-Limits, Francesco Zema, i quali hanno voluto fortemente questo torneo che dà anche un segnale di speranza e di ottimismo in tempi di pandemia. A Sanremo, inoltre, sfoggeremo per la prima volta le nostre maglie intrise di valori, simboli e storia siciliana».

