Messina Futsal a caccia della finale che vale la serie A, sabato bivio con l'Ischia

Una lunga stagione, faticosa. L’inseguimento al sogno della promozione diretta sfumato per un passo falso inatteso ma inseguito e poi perso forse immeritatamente. Non c’è tempo, però, per pensarci troppo, perché il Messina Futsal ha la possibilità di rifarsi, di volare in finale per il secondo “match point” che porta in Serie A.

Prima però c’è una battaglia sportiva da vincere, un altro ostacolo da superare prima della finalissima. Sabato al PalaMili, alle 16, il club del presidente Fabrizio Caratozzolo affronterà la Virtus Libera Isola d’Ischia e chiama tutti a raccolta, per provare a spingere la squadra verso il traguardo atteso. Un po’ come fu per lo scontro diretto d’alta quota contro Palermo, si spera di vedere il palazzetto pieno così da rappresentare un fattore nella gara, sostenendo una formazione che porta i colori giallorossi e rappresenta, ad oggi, un punto di riferimento per il territorio. Un progetto serio e pluriennale, che può mettere un mattone importante nella storia del futsal cittadino.

Un appello lanciato anche dal bomber e leader del gruppo, Benny Costanzo. Che con il suo solito “fuoco dentro” ha raccontato le emozioni che carattarizzano la marcia d’avvicinamento alla semifinale, dopo la sconfitta di mi sura (2-1) subita all’andata in Campania: "Famiglie, amici e tifosi messinesi, partiamo sotto di un solo gol, vi chiamiamo di nuovo a raccolta per aiutarci a ribaltare il risultato e proseguire insieme verso quello che sarebbe la finale che tutti sogniamo. Siamo vicini alla storia di questo sport e tutti ne potremmo far parte, noi giocatori, lo staff tecnico e tutta la società vorremmo condividere con voi la tanto desiderata serie A".

Ambiente carico, ma nel rispetto dell’avversario: "Chiunque venga sabato, e sono sicuro che sarete tanti, è invitato a tifare per la nostra maglia, senza offendere nessun componente dei nostri avversari per il semplice motivo che sabato scorso ci hanno riservato una cordiale ospitalità, senza mai andare oltre contro la nostra città e ricevendo a fine partita anche il loro applauso, da un pubblico casalingo e delle grandi occasioni. Grazie per l’affetto che ci dimostrate, sabato gioca il Messina e speriamo che la Messina che ci tiene allo sport, possa darci una mano a portare in alto il nome della nostra amata terra. Noi in campo e tutti gli altri fuori".

