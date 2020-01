Scala dei Turchi, ignoti ricoprono i buchi: il video da Realmonte

Dopo i fori nella marna bianca, verticali e tutti uguali, un nuovo caso accende i riflettori sulla Scala dei Turchi di Realmonte. A darne notizia è Claudio Lombardo, dell'associazione Mareamico.

"Gli stessi buchi sono stati, in maniera parecchio artigianale, coperti. Noi non sappiamo chi ha sfregiato la Scala dei turchi, e ovviamente non sapremo mai chi ha cercato goffamente di rimediare al danno arrecato", ha spiegato Lombardo.

Poi, l'appello: "La Regione Sicilia deve intervenire per garantire una sorveglianza fisica di questo bene, così da evitare danni futuri e per impedire la fruizione nelle zone a rischio, per la sicurezza dei visitatori".

