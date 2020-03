Musumeci plaude ai siciliani: "Contro il Coronavirus data prova di responsabilità"

“In questi giorni la comunità siciliana sta dando prova di grande responsabilità. Abbiamo capito che su questa vicenda non possiamo scherzare". Così il governatore Nello Musumeci in un nuovo videomessaggio sull'emergenza Coronavirus.

"Quella che stiamo vivendo è la più insidiosa epidemia del nostro secolo dopo la Spagnola che nel 1918 fece decine di milioni di morti nel mondo - continua Musumeci - In attesa di un vaccino, serve il nostro senso di responsabilità: al momento il nostro unico vaccino è la nostra condotta".

"Ci sono regole che vanno rispettate, non ci sono maggioranza e opposizione: lavoriamo tutti per il partito dell’Italia e, nel nostro caso, anche della Sicilia. La notizia degli arrivi dal Nord ci ha allertato. Abbiamo predisposto un servizio all’approdo di Messina per controllare la condizione di salute di chi viene da certe zone".

