Momenti di paura a Cefalù dove intorno alle 19 di oggi una tromba d'aria si è formata proprio nei pressi del lungomare del centro balneare palermitano.

Panico e fuggi fuggi tra i bagnanti, presi alla sprovvista mentre trascorrevano una giornata al mare. Molta gente è uscita dall'acqua in fretta e furia per sfuggire al mini tornado. La tromba d'aria ha poi esaurito la sua forza avvicinandosi alla costa e alla strada. Non si registrano feriti o danni.

