Al via gli esami di maturità: le emozioni dalle scuole di Sicilia e Calabria

Sono circa 25 mila, pari al 96% degli studenti dell'ultimo anno della scuola superiore di secondo grado della regione, i maturandi calabresi che si cimenteranno con l'esame di maturità. In Sicilia sono 49.902 gli studenti candidati agli Esami di Stato 2021. Palermo è la provincia siciliana con il maggior numero di candidati. Sono infatti 12.222 tra esterni (594) ed interni (11.628). Segue Catania con 11.123, poi Messina (5.812), Agrigento (5.299), Trapani (4.314), Siracusa (3.862), Ragusa (2.998), Caltanissetta (2.823) e infine Enna (1.549). I candidati delle scuole statali siciliane sono in tutto 44.919, mentre quelli delle scuole paritarie 4.983. Per quanto riguarda invece gli indirizzi di studio 24.063 candidati provengono dagli studi liceali, 15.936 dagli istituti tecnici e 9.903 dalle scuole professionali.

