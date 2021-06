Il rombo dei motori della Formula 1 a Palermo. Spot pubblicitario Red Bull nelle vie del centro

La Formula 1 arriva a Palermo. Da stamattina il rombo dei motori della Red Bull sta appassionando i palermitani grazie a delle riprese che verranno effettuate per girare uno spot pubblicitario. Le riprese sono iniziate stamattina in Piazza Bologni ed in Corso Vittorio Emanuele.

Ma la Red Bull scalderà i motori anche in altre zone simbolo del capoluogo di regione siciliano: dai Quattro Canti a Mondello.

Alla guida della monoposto si scorge un casco, quello del pilota Max Verstappen, ma in realtà a guidare la Red Bull è il collaudatore di casa, Patrick Frischacher. Il pilota titolare della casa austriaca sarà infatti impegnato, insieme a Sergio Perez, nel Gran Premio di Francia a Le Castellet in programma in questo fine settimana.

Video girato da Alessandra Buttitta

