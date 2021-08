Non migliorano i dati epidemiologici in Sicilia. Oggi è l'Agenas, l'agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, a dare un'ulteriore batosta alla nostra regione che supera, prima in Italia, la soglia di occupazione dei reparti ordinari negli ospedali, con il 16%. Dopo la Sardegna l'isola ha la più alta incidenza settimanale di nuovi casi. Ha preso piede la variante delta che si trasmette molto tra i giovani. Aumentano i controlli nelle case di riposo.

© Riproduzione riservata