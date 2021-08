Da lunedì la Sicilia tornerà in zona gialla. I dati sull'occupazione dei posti letto in terapia intensiva e in area medica, così come quelli sull'incidenza dei casi non lasciano molte speranze. Determinante la bassa percentuale di soggetti vaccinati nonostante l'80% dei ricoverati per covid non abbia ricevuto il vaccino. Fra le principali restrizioni l'uso della mascherina anche all'aperto.

