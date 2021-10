Tornado e nubifragio a Catania: devastato il Centro sportivo La Meridiana - VIDEO

Un violento nubifragio si è abbattuto tra Catania e Siracusa: il video mostra come una forte tromba d'aria ha devastato il Centro sportivo La Meridiana nel capoluogo etneo.

Nel capoluogo etneo ci sarebbero anche diversi feriti, non in gravi condizioni. Colpiti soprattutto la costa i paesi della cintura dell’Etna. Raffiche di vento forte hanno abbattuto alberi e divelto pannelli pubblicitari. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco per allagamenti di cantinati e garage. Diverse decine gli interventi delle squadre di pompieri.

