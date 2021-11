Dal 1° dicembre la terza dose del vaccino anti-Covid sarà estesa anche alla fascia d'età tra 40 e 59 anni, in considerazione dell’aumentata circolazione del virus. Aumentano anche in Sicilia le infezioni nelle fasce d’età più basse e le ospedalizzazioni riguardano nella massima percentuale soggetti non vaccinati. Si guarda adesso a un nuovo vaccino senza acidi nucleici. I tamponi rapidi, di cui c’è larghissimo uso, non sono sempre così attendibili, dice l’esperto.

