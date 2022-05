Giro d'Italia, lava pentolone nella fontana dell'Elefante a Catania: "Allontanata dalla Carovana" - VIDEO

Se a Palermo la nazionale di calcio ha lasciato pieni di rifiuti gli spogliatoi dopo la partita con la Macedonia, a Catania non è andata meglio con il Giro d’Italia, che ha visto una persona dell’organizzazione della gara pulire e sgrassare disinvoltamente un pentolone nella fontana dell’Elefante ("u Liotru"), nella centralissima piazza Duomo.

Filmata mentre svolgeva tali faccende domestiche, il video è divenuto talmete virale da costringere il Giro a porgere, come la Figc nel caso di Palermo, le proprie scuse alla città. «Relativamente al fatto increscioso accaduto ieri in Piazza Duomo a Catania - si legge in una nota - la Direzione del Giro d’Italia comunica che, una volta appresa la situazione, ha allontanato dalla Carovana la persona responsabile. Il Giro d’Italia si scusa con la Città di Catania e condanna lo sconsiderato gesto di un singolo e vuole sottolineare come la Corsa Rosa abbia sempre prestato grande attenzione alla tutela dei monumenti e dei siti del nostro Paese oltre che a quella dell’ambiente».

