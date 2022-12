Caccia esploso vicino allo scalo di Birgi, la Procura acquisisce le immagini della tragedia VIDEO

Oltre alla Procura di Trapani anche l’Aeronautica Militare ha aperto una inchiesta sull'Euroflight caduto a 5 chilometri dallo scalo militare di Birgi ieri. Oltre al caccia stava rientrando alla base anche un altro velivolo. I due aerei erano stati impegnati in una esercitazione. Le telecamere di videosorveglianza di un’abitazione hanno ripreso il volo per pochi secondi e l'esplosione dell’aereo in cielo. Il video è stato acquisito dai pm. Nel disastro ha perso la vita il pilota.

