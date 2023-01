Il video della bicicletta lanciata sul treno a Palermo: fiamme e panico tra i viaggiatori

Atto vandalico alla stazione "Tommaso Natale" di Palermo sulla linea che conduce all’aeroporto Falcone Borsellino. Ignoti hanno lanciato una bicicletta da un cavalcavia mentre passava un treno, provocando un incendio nel contatto con la rete elettrica e il panico tra i viaggiatori. In corso le indagini. E arriva la «ferma condanna» del sindaco Roberto Lagalla contro un gesto che «poteva avere serie ripercussioni per l’incolumità dei passeggeri del vagone. Ringrazio i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la tratta ferroviaria, ma resta la gravità di un gesto che provoca anche disagi al servizio di trasporto, soprattutto per chi deve raggiungere o arriva dall’aeroporto Falcone e Borsellino». L’auspicio che le forze dell’ordine «facciano al più presto luce su questo e altri atti vandalici che da tempo hanno preso di mira la stazione Tommaso Natale».

Tanta la paura tra chi era a bordo, per fortuna non si segnalano feriti e la viabilità è stata ripristinata dopo le procedure del caso. Indagini in corso per identificare, per mezzo delle telecamere di videosorveglianza, l'autore o gli autori del folle gesto, testimoniato peraltro in un video diffuso dalla pagina Mobilita Palermo.

