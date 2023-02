Drammatico incidente in autostrada sulla Messina-Catania. Camion si ribalta, un ferito grave VIDEO

Traffico bloccato sulla A18 a causa di un incidente tra gli svincoli di Fiumefreddo e e di Giarre in direzione Messina. Sarebbero due i mezzi pesanti (due tir, uno dei due mezzi trasportava cassette di frutta) coinvolti nell'impatto in direzione Catania. Le cassette sono andate a finire anche sulla corsia opposta e per questo il traffico è in tilt in entrambi in sensi di marcia dell’autostrada Messina-Catania. Il camion si è ribaltato, il conducente è rimasto gravemente ferito e trasportato in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania. Sul posto la Polstrada e i soccorsi.

