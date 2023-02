Etna, due escursionisti recuperati a quota 2000 metri nella Valle del Bove. IL VIDEO

Due escursionisti sono stati soccorsi da elicottero dei Vigili del Fuoco "Drago 146" in servizio presso il Reparto Volo di Catania. I due escursioni - residenti a Torino, entrambi di 52 anni - sono stati recuperati a quota 2000 metri in un canalone lungo la Valle del Bove. Tratti in salvo con l'ausilio del verricello da personale Elisoccorritori. Uno dei due escursionisti presentava una probabile frattura alla gamba destra e veniva condotto all'ospedale Cannizzaro di Catania per gli opportuni accertamenti sanitari.

