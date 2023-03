Pony contro un'auto durante corsa clandestina, mistero sulle sorti del cavallo a Palermo VIDEO

A Palermo, la polizia indaga su una corsa clandestina in via Mongitore in cui un pony si è schiantato contro un'auto. Il video della gara è stato pubblicato sui social, mostrando l'incidente del pony e il suo driver.

Il destino del pony

Non è chiaro se il pony sia sopravvissuto, poiché non è stato trovato e non ci sono notizie di cavalli feriti. Le forze dell'ordine stanno indagando per identificare i protagonisti della corsa, il driver ferito e chi ha filmato l'evento.

Denuncia di Aidaa

L'associazione Aidaa ha presentato denuncia alla procura di Palermo contro gli organizzatori e i partecipanti alla corsa clandestina, sottolineando il giro di scommesse e il coinvolgimento della mafia in queste corse.

La problematica delle gare clandestine

Le gare clandestine tra cavalli a Palermo non sono un fenomeno nuovo e vengono spesso scoperte grazie ai video postati sui social. Le associazioni animaliste chiedono maggiori controlli e l'intervento dello Stato per contrastare questo fenomeno illegale e pericoloso.

