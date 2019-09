Giuseppina Torre al Piano City Palermo, concerto nel cuore di Ballarò

Pubblicato da Decca Records e distribuito da Universal Music Italia, 'Life Book' è disponibile in tutti i negozi, in digital download e sulle piattaforme streaming (UMI.lnk.to/LifeBook_G_TorreWe).

Prodotto da Davide Ferrario, missato e masterizzato da Pino 'Pinaxa' Pischetola e registrato presso Griffa & Figli e Frigo Studio, l’album racchiude 10 composizioni inedite, con musiche composte ed eseguite da Giuseppina Torre, che raccontano le suggestioni, i pensieri e il vissuto dell’artista negli ultimi anni, come un vero e proprio 'racconto di vita' in musica: 'Rosa tra le rose', 'La promessa', 'Gocce di veleno', 'Dove sei', 'The golden cage', 'Siempre y para siempre', 'Mentre tu dormi', 'My miracle of love', 'Un mare di mani', 'Never look back'.

La pianista e compositrice siciliana Giuseppina Torre presenterà live il suo nuovo disco 'Life Book' in tre speciali appuntamenti: il 21 settembre a Vittoria (Ragusa) nell’ambito di 'Med in Wine', il 29 settembre a Palermo nell’ambito di Piano City Palermo e il 5 ottobre a Faenza (Ravenna) nell’ambito del Mei (Meeting delle Etichette Indipendenti). E il 24 settembre si esibirà all’Arena di Verona come opening act del concerto de Il Volo.

- 21 SETTEMBRE - Cortile Palazzo Iacono - Vittoria (Ragusa) nell’ambito della rassegna 'Med in Wine' (ore 19)

- 24 SETTEMBRE - Arena di Verona - opening act de Il Volo (20.30)

- 29 SETTEMBRE - quartiere Ballarò (Largo Michele Gerbasi) - Palermo nell’ambito del festival Piano City Palermo (ore 19)

- 5 OTTOBRE - Chiesa Santa Maria dell’Angelo (Via S. Maria dell’Angelo, 19) - Faenza (Ravenna) nell’ambito della manifestazione MEI 2019 (ore 18.30)

