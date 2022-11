Niko Pandetta è ancora l'artista più seguito su YouTube

L’uscita di «Ricorso inammissibile» fa impennare i click sui contenuti di Niko Pandetta, neomelodico convertito alla trap, all’interno della piattaforma YouTube in Italia nell’ultima settimana nella quale risulta essere ancora l’artista più ascoltato.

Si conferma in seconda posizione il rapper Rocco Hunt, fuori da poco con il nuovo singolo «A' vita senz' e te (me fa paura)». Si accomoda sul gradino più basso del podio Sfera Ebbasta, trapper di Cinisello Balsamo tra i più seguiti della scena italiana.

Salgono in quarta posizione anche i Pinguini Tattici Nucleari, che il 2 dicembre usciranno con il nuovo album «Fake News». Si conferma al quinto posto Geolier, quest’ultimo weekend appena passato fuori con il nuovo singolo «Money». Sale in sesta posizione il producer Thasup, circa un mese fa uscito con «c@ra++ere s?ec!@le», il suo secondo attesissimo album che conta collaborazioni eccellenti come Tiziano Ferro, Salmo, la sorella Mara Sattei e tanti altri protagonisti della scena urban e pop italiana. Impennata fino al settimo posto per i Maneskin, usciti da tre settimane con «The Loneliest», una ballad che non tradisce l’intento rock della band romana che ha conquistato il mondo intero. Scende in ottava posizione il trapper Paky, che da poco ha allungato la narrazione di «Salvatore», suo fortunato debutto discografico, con tre inediti. Sale in nona posizione l’ex 'Amici di Maria De Filippi' Annalisa, al momento in alta rotazione con la sua «Bellissima». Chiude la top ten da nuova entrata il rapper Shiva, che incrementa i suoi ascolti di oltre il 60% grazie all’uscita di «Take 4», suo ultimo singolo.

