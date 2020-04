Sicilia, gli auguri di Pasqua del presidente Musumeci: "Vinceremo questa sfida"

"La vinceremo questa sfida. La vinceremo perchè siamo un popolo forte, noi siciliani. Perchè abbiamo subito dominazioni straniere e non abbiamo mai perso l'orgoglio di essere siciliani. Siamo abituati alle calamità naturali: carestie, pestilenze, terremoti ed eruzioni". Questo il messaggio di auguri di Pasqua del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in un post pubblicato sul suo profilo Facebook.

"La vinceremo questa sfida perchè per noi lavorano migliaia di persone: medici, infermieri, farmacisti, operatori del 118, i volontari. Siamo un popolo che sa - ha detto Musumeci - , nei momenti necessari, ritrovare il rispetto del rigore. In fondo al tunnel si intravede una piccola luce: dobbiamo ancora fare sacrifici, non dobbiamo stancarci e perdere la pazienza. Restiamo uniti. Auguri a tutti".

© Riproduzione riservata